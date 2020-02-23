Анкара, , 20:27 — REGNUM В Турции на границе с Ираном зафиксированы новые подземные толчки магнитудой 6,0. Об этом 23 февраля сообщает Геологическая служба США.

Отмечается, что землетрясение наблюдалось в 16:42 по всемирному координированному времени (19:42 мск), его эпицентр находился на глубине 10 км и в 26 км на юго-восток от Сарая.

Как передавало ИА REGNUM, 23 февраля в 05:53 по всемирному координированному времени (08:53 мск) сейсмологами было зафиксировано первое землетрясение магнитудой 5,7 на границе Ирана и Турции.

В результате подземных толчков по меньшей мере 37 человек пострадали, девять человек погибли.

Читайте ранее в этом сюжете: Число пострадавших от землетрясения на границе Турции и Ирана достигло 37