Москва, , 21:00 — REGNUM Конфликт на северо-западе Москвы, из-за которого один мужчина был ранен в ногу, а стрелявший из травматического пистолета получил травму головы, начался с замечания, сделанного таксисту, требовавшего уступить ему дорогу на въезде во двор жилого дома. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявили очевидцы происшествия.

Так, со слов очевидцев стрельбы в Южном Тушине, четверо местных жителей — семейная пара, их родственник и подруга — возвращались домой из продуктового магазина. В это время во двор пыталась въехать машина такси. Как утверждают собеседники ИА REGNUM, таксист начал сигналить возвращавшимся домой жителям, требуя уступить ему дорогу. В ответ ему сделали замечание, что подобное требование противоречит ПДД, так как, согласно нормам, пешеходы имеют приоритет движения во дворах жилых домов. После чего компания направилась дальше в сторону своего подъезда.

Через некоторое время со стороны детской площадки жители услышали хлопки, напоминающие выстрелы, и увидели вспышки. По предварительным данным, в конфликте появился еще один участник, который и открыл стрельбу по спинам удалявшихся.

Со слов очевидцев, мужчины попытались прикрыть находившихся с ними женщин, но неизвестный продолжил огонь и ранил в ногу одного из компании. Тогда мужчины бросились в сторону стрелка и, несмотря на ранение одного из них, попытались отнять оружие у нападавшего. Завязалась драка, в ходе которой раненный в ногу мужчина получил еще одно ранение в голову, а у стрелявшего удалось отнять оружие, также ударив его по голове. Затем на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По некоторым данным, раненный в ногу мужчина был госпитализирован, ему сделали операцию и извлекли пулю, а также наложили несколько швов на рану на голове. В больницу также отправился стрелявший из травматического пистолета. У второго мужчины из компании обнаружились небольшие повреждения в районе живота, куда попал стрелок, но пулю остановила толстая зимняя куртка. Ведется следствие.

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