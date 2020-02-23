Париж, , 20:15 — REGNUM Легкомоторный самолет потерпел крушение во Франции. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 февраля, около города Болье. По последним данным, в результате происшествия погибли два человека (пилот и пассажир воздушного судна).

В настоящее время выясняются причины трагедии.

Как передавало ИА REGNUM, 21 февраля в американском штате Техас упал легкомоторный самолет. ЧП произошло в округе Колмен.

Читайте также: В Техасе разбился легкомоторный самолет, есть жертвы