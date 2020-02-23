Иерусалим, , 19:55 — REGNUM Около 20 ракет были выпущены из сектора Газа в сторону Израиля 23 февраля. Об этом говорится в сообщении Армии обороны Израиля на странице в соцсети Twitter.

«Были засечены 20 пусков ракет из сектора Газа по территории Израиля, — говорится в сообщении военного ведомства. — Около 10 ракет были перехвачены системой ПВО «Железный купол».

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 февраля 2020 г. военные Израиля также сообщили о ракетной атаке из Газы.

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