Анкара, , 19:42 — REGNUM Правоохранительные органы Турции конфисковали 32 тыс. 600 таблеток, содержащих наркотические вещества. Об этом 23 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, спецоперация по изъятию запрещенных препаратов прошла в провинции Хатай. В ходе рейда были арестованы двое человек.

Напомним власти страны в последнее время активизировали свою работу по борьбе с торговлей наркотиками.

20 февраля в аэропорту в провинции Измир были арестованы пятеро человек, перевозивших героин в желудке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции задержали граждан Ирана с героином в желудке