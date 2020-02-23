Анкара, , 19:03 — REGNUM Правоохранительные органы Турции арестовали одного члена Рабочей партии Курдистана (РПК), об этом 23 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, повстанец добровольно сложил оружие и сдался властям страны. Задержание было произведено в провинции Шанлыурфа.

С начала 2020 года свыше 40 повстанцев приняли решение прекратить борьбу и сдались правоохранительных органам Турции. В 2019 году число сдавшихся повстанцев составило 273 человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Численность РПК значительно сократилась – министр внутренних дел Турции