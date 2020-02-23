Козельск, Калужская область, 23 февраля 2020, 20:19 — REGNUM Деревянный храм Успения Пресвятой Богородицы, основанный в XVIII веке, полностью сгорел в селе Озерское Козельской епархии в ночь на 23 февраля. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации Главного управления МЧС России по Калужской области.

Деревня храм сгорел полностью.
Деревня храм сгорел полностью.
40.mchs.gov.ru

По данным ведомства, в результате пожара никто не пострадал. Возможная причина пожаранеисправность в электрооборудовании.

Деревянный семикупольный храм с шатровой колокольней возведён в стиле древнерусского зодчества. Основной объём церкви перекрыт крестчатой бочкой и завершен невысоким шатром. Храм в селе Озерское был построен по инициативе прихожан и стараниями директора местного детского приюта Андрея Завражнова в 1998—2000 годах на фундаментах стариной каменной церкви 1750 года, которую закрыли большевики в 1922 году. Затем в 1941 году здание взорвали.

Читайте ранее в этом сюжете: В калужском селе Губино освятили возрожденный храм и открыли детский приют