Дамаск, , 17:59 — REGNUM Военнослужащий турецкой армии погиб в сирийской провинции Идлиб, расположенной на северо-западе страны. Об этом 22 февраля сообщает Anadolu Ajansi.

По данным журналистов, военный был убит правительственными войсками, сражающимися с террористами, которых поддерживает Анкара.

Турция отреагировала на инцидент ответным огнем, уничтожив 21 правительственный объект. Информации о погибших и раненых не сообщается.

Напомним, вооруженные силы Турции оказывают активную поддержку бандформированиям, в сирийском Идлибе, что значительно осложняет процесс мирного урегулирования конфликта, продолжающегося с 2011 года.

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