Красноярск, , 17:13 — REGNUM Семь человек пострадали при спуске с горы в Красноярском крае. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

ЧП произошло у посёлка Манский при спуске с горы в районе Манской петли, которая является очень популярным местом у туристов.

В результате неудачного спуска пострадали четверо женщин и трое мужчин. Один из мужчин от госпитализации отказался, шесть человек были доставлены в больницу. После медосмотра и оказания помощи четыре человека были отправлены на амбулаторное лечение, двое госпитализированы.

К операции по спасению туристов привлекались 12 человек и шесть единиц техники.

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