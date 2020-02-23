Идлиб, Сирия, , 16:47 — REGNUM Военная колонна вооруженных сил Турции из-за действий боевых самолётов, принадлежащих воздушно-космическим силам (ВКС) Российской Федерации, не смогла войти в населённый пункт Аль-Бара в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает в воскресенье, 23 февраля, Telegram-канал «Военный обозреватель».

В сообщении говорится, что турецкие военные в целях собственной безопасности были вынуждены покинуть район из-за ударов российских самолетов по объектам членов незаконных вооруженных формирований.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин и глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Известно, что российский лидер призвал Турцию уважать территориальную целостность Сирии.

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