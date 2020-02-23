Набережные Челны, Татария, , 16:51 — REGNUM Специалисты Роспотребнадзора Татарии по итогам проверки бассейна в Набережных Челнах выявили превышение предельно-допустимой концентрации хлора в воздухе в 3 раза, откуда ранее с симптомами отравления были госпитализированы шесть детей и один взрослый. Об этом 23 февраля сообщается на сайте регионального ведомства.

Отмечается, что пробы воды из чаши бассейна соответствуют установленным требованиям.

На данный момент, управлением проводится расследование причин возникновения отравления, наложен временный запрет на осуществление деятельности объекта.

Напомним, ранее в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора поздно вечером 22 февраля поступила информация об отравлении 18 человек парами хлора в бассейне Набережных Челнов, расположенного в Национальном парке в Боровецком лесу.

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