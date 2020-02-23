Москва, , 16:09 — REGNUM Один человек погиб, один пострадал в результате ДТП в Новой Москве. Об этом 23 февраля сообщает пресс-служба УГИБДД по городу.

Авария произошла в 13:40 в поселении Краснопахорское посёлке подсобного хозяйства Минзаг. По предварительным данным, водитель легкового автомобиля Mazda по неустановленной пока причине потерял управление и врезался в дерево.

В результате ДТП погиб один человек, ещё один человек получил травмы разной степени тяжести.

На месте происшествия в настоящее время работают сотрудники ГИБДД и МЧС, а также медики. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Долгопрудном Московской области, в результате которого пострадали три человека.

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