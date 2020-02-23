Анкара, , 16:01 — REGNUM Число пострадавших от землетрясения на границе Турции и Ирана достигло 37 человек, число жертв возросло до девяти. Об этом 23 февраля сообщает Anadolu со ссылкой на Министерство внутренних дел.

Ранее сообщалось, что число пострадавших при подземных толчках магнитудой 5,7 составляет 21 человек, а погибшими числятся 8 человек.

Напомним, 23 февраля сейсмологами было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,7 на границе Ирана и Турции. Подземные толчки зарегистрированы в 05:53 по всемирному координированному времени (08:53 мск). Эпицентр землетрясения располагался в 40 км на северо-запад от города Озалп с населением около 8 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром, Ван (население около 372 тыс. человек) находился в 89 километрах на запад от него.

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