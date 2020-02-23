Тегеран, , 16:04 — REGNUM До 75 человек возросло количество пострадавших в результате землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана. Об этом 23 февраля сообщает иранский новостной портал YJC.

Число раненых при землетрясении в стране достигло 75 человек. О погибших не сообщается. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.

В то же время в Турции жертвами землетрясения стали, как минимум, девять человек, ещё 37 пострадали.

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в 08:52 мск на границе Турции и Ирана. Очаг подземных толчков находился на глубине шести км. Эпицентр земных колебаний был расположен в 141 километре к западу от иранского города Тебриз и в 71 километре к юго-востоку от турецкого города Озалп.

Ранее ИА REGNUM сообщало о восьми погибших и 21 пострадавшем в результате землетрясения на границе Турции и Ирана.