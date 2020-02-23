Азов, Ростовская область, , 15:36 — REGNUM Семьям погибших при взрыве бытового газа в Азове Ростовской области окажут материальную помощь. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе донского губернатора.

«Семьям, родственники которых погибли в результате ЧС в жилом доме в Азове, выплатим по 1 млн рублей из областного бюджета, пострадавшей — 400 тыс. рублей. Кроме того, жителям дома будут назначены положенные по закону единовременная помощь и выплаты за утраченное имущество», — уточнил глава региона Василий Голубев.

ИА REGNUM напоминает, что после трагедии в Азове уволен руководитель местного филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону». По мнению главы региона, газовые службы должным образом не отреагировали на жалобу жильцов пострадавшего от взрыва газа многоквартирного дома.

По факту чрезвычайного происшествия в Азове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В результате хлопка два человека погибли, ещё один получил травмы. Для жильцов дома развёрнут пункт временного размещения.

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