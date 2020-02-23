Николаев, Украина, , 15:25 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия, которое произошло 22 февраля на 115-м километре автомобильной дороги «Одесса-Мелитополь-Новоазовск» с участием рейсового микроавтобуса ГАЗ-33 021 РУТА и грузового автомобиля DAF с цистерной, пострадали восемь человек. Об этом 23 февраля сообщили в пресс-службе главного управления государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области.

Сообщается, что в автобусе, который следовал по маршруту Маловарваровка-Николаев находились двенадцать пассажиров. Спасатели, прибывшие на место ДТП, обнаружили, что водителя микроавтобуса зажало в кабине транспортного средства. Сотрудники ГСЧС вызволили мужчину и передали медицинским работникам для оказания необходимой помощи и дальнейшей госпитализация.

Медицинским работникам также были переданы шесть пассажиров автобуса, которые в результате столкновения транспортных средств получили различные травмы. Также госпитализация потребовалась водителю грузового автомобиля. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения города Николаев.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Николаевской области в результате столкновения автомобиля с грузовиком пострадали 17 человек.