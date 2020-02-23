Азов, Ростовская область, , 15:09 — REGNUM Трагедии в Азове Ростовской области, где утром 22 февраля произошёл взрыв бытового газа, можно было избежать. Спасти людей могла оперативная реакция газовых служб на заявку жильцов, пожаловавшихся на запах газа. Об этом сообщил донской губернатор Василий Голубев.

«Думаю, что можно не ждать реакции правоохранительных органов. Необходимо незамедлительно уволить руководителя [азовского] филиала ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону», — потребовал глава региона.

ИА REGNUM напоминает, что по факту взрыва газа в Азове возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). В результате ЧП два человека погибли, ещё один получил травмы. Для 49 жильцов развёрнут пункт временного размещения.

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