Анкара, , 14:58 — REGNUM До восьми человек возросло число жертв землетрясения магнитудой 5,7, которое произошло на границе Турции и Ирана. Об этом 23 февраля сообщил журналистам глава МВД Турции Сулейман Сойлу.

По данным Сойлу, количество погибших на данный момент составляет восемь человек, среди погибших трое детей. Ещё 21 человек пострадал, состояние восьми пострадавших оценивается врачами как критическое.

Сильные разрушения зафиксированы в селах Кашкол, Гювенлик, Геленлер и Озпынар района Башкале провинции Ван. В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Иранская сторона, по данным турецкого МВД, пока не посылала запроса о международной помощи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о семи погибших и 20 пострадавших в результате землетрясения, которое произошло на востоке Турции.

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