Токио, 23 февраля 2020, 14:45 — REGNUM Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в больнице в Японии. Об этом 23 февраля сообщает NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.
По предварительным данным, третий умерший был 80-летним мужчиной, который был помещён в карантин и проходил лечение в больнице.
На данный момент неизвестно точно, гражданином какой из стран является умерший пассажир судна.
На настоящий момент заболевание коронавирусом потверждено у 634 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера.
Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели от коронавируса двух пассажиров лайнера Diamond Princess. Обоим жертвам заболевания, мужчине и женщине, было более 80-ти лет.
Читайте ранее в этом сюжете: В Японии умерли два заразившихся коронавирусом пассажира Diamond Princess