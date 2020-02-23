Токио, , 14:45 — REGNUM Третий пассажир круизного лайнера Diamond Princess скончался в больнице в Японии. Об этом 23 февраля сообщает NHK со ссылкой на министерство здравоохранения Японии.

По предварительным данным, третий умерший был 80-летним мужчиной, который был помещён в карантин и проходил лечение в больнице.

На данный момент неизвестно точно, гражданином какой из стран является умерший пассажир судна.

На настоящий момент заболевание коронавирусом потверждено у 634 пассажиров и членов экипажа круизного лайнера.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели от коронавируса двух пассажиров лайнера Diamond Princess. Обоим жертвам заболевания, мужчине и женщине, было более 80-ти лет.

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