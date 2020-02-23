Великий Новгород, , 13:33 — REGNUM В Новгородской области, по данным на 12:00 23 февраля, нарушения электроснабжения зарегистрированы в 11 районах. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

По данным ведомства, число населённых пунктов в зоне отключения увеличилось до 62. В них проживает более 3 тыс. человек. Отмечается, что социально значимых объектов среди обесточенных нет.

В ликвидации последствий стихии задействованы ремонтные 33 бригады. В ГУ МЧС РФ по региону продолжает работу оперативный штаб, энергетики также работают в режиме повышенной готовности.

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