Нью-Дели, 23 февраля 2020, 14:00 — REGNUM Самолёт МиГ-29К потерпел крушение во время тренировочного полёта в индийском Гоа. Об этом 23 февраля сообщил представителя ВМС Индии в Twitter.
Авиакатастрофа произошла в 10:30 по местному времени в штате Гоа. Самолёт, выполняя тренировочный полёт, потерпел крушение. Пилот успел вовремя катапультироваться и остался жив.
В настоящее время проводится расследование, устанавливаются обстоятельства и причины авиапроисшествия.
Ранее ИА REGNUM сообщало о крушении самолёта Миг-29К в индийском штате Гоа в ноябре 2019 года. У самолёта произошло возгорание двигателя во время тренировочного полёта. Пилотам удалось вовремя катапультироваться.
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