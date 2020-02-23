Нижний Новгород, , 13:21 — REGNUM Трое врачей больницы №39 в Нижнем Новгороде признаны виновными по ч. 2 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Приговором суда лечащему и дежурному врачу больницы назначено наказание в виде 2 и 2,6 года ограничения свободы, в отношении врача-реаниматолога, который признал свою вину, уголовное дело прекращено по истечению сроков давности, сообщили ИА REGNUM в следственном управлении СКР по региону.

Следствие и суд установили, что в декабре 2013 года в больницу поступил мужчина 1972 года рождения с предварительным диагнозом «черепно-мозговая травма». Мужчина был госпитализирован в нейрохирургическое отделение. При этом лечащий врач должным образом не обследовал пациента и не назначил необходимые диагностические процедуры.

Через четыре дня состояние пациента резко ухудшилось, дежурный врач без назначения анализов перевел больного в реанимационное отделение. На следующий день мужчина скончался.

В ходе расследования был проведен комплекс судебно-медицинских экспертиз, по из результатам было установлено, что указанные врачи оказывали неправильную медицинскую помощь, что неблагоприятно сказалось на течении основного заболевания — сахарный диабет. При своевременном и адекватном состоянию больного лечении у пациента имелась вероятность благоприятного исхода.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2019 года в Перми суд первой инстанции вынес приговор в отношении двух медиков перинатального центра. Они признаны виновными в причинении смерти по неосторожности пациентке, беременной двойней, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Установлено, что медики неверно выбрали тактику лечения. У пациентки начался сепсис, что привело к летальному исходу и внутриутробной гибели детей.