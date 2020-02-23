Великий Новгород, , 12:06 — REGNUM В Новгородской области 33 бригады «Россети Северо-Запад» ликвидируют последствия ночного шторма. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 23 февраля, в новгородском филиале энергокомпании.

В течение ночи порывы ветра местами по области достигали до 22 метров в секунду.

«Со вчерашнего вечера энергетики действуют в режиме повышенной готовности, выполняют поступающие заявки потребителей. Устранить повреждения электрооборудования планируется в течение светового дня», — сообщили в «Новгородэнерго».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, от стихии пострадали энергообъекты в восьми районах региона: были обесточены 45 населённых пунктов, в которых проживает более 1,5 тыс. человек. Отключения из-за сильного ветра начали происходить ещё вечером 22 февраля, к полуночи обесточенными оставались 24 деревни и села, где живут 1326 человек.

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