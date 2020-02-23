Анкара, , 11:39 — REGNUM Как минимум семь человек погибли в результате землетрясения, которое произошло в турецкой провинции Ван, недалеко от границы Турции и Ирана. об этом 23 февраля сообщил министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу в эфире телеканала Haber Turk.

Сойлу уточнил, что погибли семеро турецких граждан, среди них трое взрослых и четверо детей.

Ещё, как минимум, пять человек получили травмы разной степени тяжести и были госпитализированы. Информация об их состоянии уточняется.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 5,7, которое произошло на востоке Турции, в провинции Ван. Очаг подземных толчков находился на глубине 6 километров.

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