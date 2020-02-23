Набережные Челны, Татария, , 11:21 — REGNUM Шесть человек, в числе которых есть дети, отравились парами хлора в одном из бассейнов в Татарии. Об этом сообщили в администрации Набережных Челнов.

Бассейн расположен на частной базе отдыха. Все пострадавшие были госпитализированы в ночь на 23 февраля.

«В приёмный покой Камского детского медицинского центра бригадами скорой медицинской помощи были доставлены восемь детей с признаками отравления. После осмотра врачами КДМЦ шестеро детей госпитализированы», — цитирует представителя мэрии РИА Новости.

Уточняется, что у всех детей схожие симптомы — сухой кашель, резь в глазах и рвота. В настоящее время состояние всех госпитализированных стабильное, они получают необходимую медицинскую помощь. Также был госпитализирован один взрослый. Частыая база отдыха расположена в Тукаевском районе республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля произошел аналогичный инцидент в бассейне фитнес-клуба Golds Fitness на улице Горького в Нижнем Новгороде.

Всего пострадали десять человек: четверо детей и шестеро взрослых. Шестерым на месте была оказана медицинская помощь, трое детей и один взрослый были госпитализированы. Позднее был госпитализирован еще один ребенок, который почувствовал себя плохо уже дома. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».