Мехико, , 10:44 — REGNUM Девочка-подросток из России пропала вместе с двумя несовершеннолетними гражданками Месксики в городе Тлахомулько в мексиканском штате Халиско. Об этом 23 февраля сообщил журналистам почетный консул России в штате Халиско Хуан Сантос Санчес Наварро.

Мексика Ольга Шклярова © ИА REGNUM

15-летняя гражданка России Лилиана Игнатьева исчезла вместе с двумя мексиканскими девочками-подростками 16-ти и 17-ти лет. Отец пропавшей российской девочки рассказал, что в день перед исчезновением она была дома вместе со своими братьями, а затем вышла из дома в неизвестном направлении и до сих пор не вернулась. Её телефон отключён, на связь она не выходила.

Трое подростоков пропали в период с 17 по 19 февраля. Сотрудники правоохранительных органов считают, что пропавшим может угрожать серьёзная опасность. В штате Халиско объявлен «жёлтый» уровень тревоги.

Ситуация с поисками пропавшей российской девочки Хуан Сантос Санчес Наварро взял под свой личный контроль. В настоящее время консулу с родственниками девочки по телефону пообщаться не удаётся, предполагается, что это может быть связано с действиями полиции по розыску пропавших. Прокуратура штата никаких официальных комментариев по данному делу не даёт. Поиски детей продолжаются.

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