Анкара, , 10:17 — REGNUM Землетрясение магнитудой 5,7 зафиксировано сейсмологами на границе Ирана и Турции. Об этом 23 февраля сообщает геологическая служба США (USGS).

Подземные толчки зарегистрированы в 05:53 по всемирному координированному времени (08:53 мск). Очаг землетрясения находился на глубине 6 км.

Эпицентр землетрясения располагался в 40 км на северо-запад от города Озалп с населением около 8 тыс. человек. Самый густонаселённый город рядом с эпицентром, Ван (население около 372 тыс. человек) находился в 89 километрах на запад от него.

Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении в Турции, произошедшем 24 января, жертвами которого стали 39 человек.

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