Сакраменто, США, , 09:58 — REGNUM Инженер-любитель и известный последователь теории плоской Земли Майк Хьюз погиб при запуске самодельной ракеты в американском штате Калифорния. Об этом 23 февраля сообщает издание Los Angeles Times.

Хьюз, по прозвищу Безумный Майк, являлся одним из самых известных сторонников теории плоской Земли и намеревался подняться в космос, чтобы убедиться в правильности данной теории.

Хьюз намеревался 22 февраля подняться на самодельной ракете на высоту около 1,5 км. Запуск состоялся в пустыне возле города Барстоу в штате Калифорния. Однако парашют у Хьюза не сработал и он разбился при падении.

Ранее Хьюз не единожды выполнял подъёмы на самодельных ракетах, которые он сам конструировал из подручных материалов. В 2018 году самодельная ракета Хьюза поднялась на высоту около 600 метров, после чего приземлилась в пустыне Мохаве.

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