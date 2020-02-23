Сан-Бернардино, США, , 10:17 — REGNUM Американец Майк Хьюз погиб при запуске самодельного летательного аппарата в пустыне около города Барстоу (штат Калифорния) 22 февраля. Об этом сообщает CNN.

Майк Хьюз был самоучкой и занимался разработкой летательных аппаратов уже несколько лет. В 2018 году ему удалось подняться на борту подобного аппарата, который он называл «паровой ракетой», на высоту около 500 метров.

22 февраля 64-летний Хьюз проводил запуск новой модели разработанного летательного аппарата. Издание сообщает, что новая «паровая ракета» была построена для съёмок в документальном шоу на телеканале Science Channel.

Запуск летательного аппарата прошёл неудачно, находившийся на его борту Майк Хьюз погиб. Информация о гибели человека при попытке запуска самодельного летательного аппарата была подтверждена в заявлении шерифа округа Сан-Бернардино.