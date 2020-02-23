Лима, , 09:59 — REGNUM Как минимум четыре человека погибли в результате наводнений, вызванных сильными ливнями на юге Перу. Об этом 23 февраля сообщает агентство Associated Press (AP).

Ливневые дожди прошли в конце недели в провинции Такна и вызвали подтопления и наводнения, жертвами которых стали четыре человека, пострадали около 20 человек. Большая часть пострадавших является пациентами клиник, разрушенных сильными водными потоками.

Кроме того, в провинции пострадали десятки жилых строений. В настоящее время ведутся поисково-спасательные операции и работы по восстановлению повреждённой инфраструктуры и зданий.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели как минимум шести школьников и пропаже без вести ещё нескольких десятков детей после того, как группу учащихся смыло сильным ливневым потоком в Индонезии.

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