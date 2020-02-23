Брюссель, , 08:52 — REGNUM Евросоюз призвал Израиль воздержаться от строительства поселений на территориях Палестины. Об этом заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель сообщает сайт ЕС.

По его словам, строительство на палестинских территориях нанесёт большой вред усилиям по нормализации палестино-израильских отношений.

«ЕС не признает никаких изменений границ до 1967 года, в том числе в отношении Иерусалима, кроме тех, которые были согласованы сторонами. Мы призываем Израиль пересмотреть эти планы», — отмечается в заявлении.

Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «сделку века» (план урегулирования палестино-израильского конфликта) предложенную президентом США Дональдом Трампом контрпродуктивной.

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