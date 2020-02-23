Брюссель, 23 февраля 2020, 08:52 — REGNUM Евросоюз призвал Израиль воздержаться от строительства поселений на территориях Палестины. Об этом заявил глава европейской внешней политики Жозеп Боррель сообщает сайт ЕС.
По его словам, строительство на палестинских территориях нанесёт большой вред усилиям по нормализации палестино-израильских отношений.
Как сообщало 19 февраля ИА REGNUM, глава МИД РФ Сергей Лавров назвал «сделку века» (план урегулирования палестино-израильского конфликта) предложенную президентом США Дональдом Трампом контрпродуктивной.
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