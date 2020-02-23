Киев, , 08:51 — REGNUM Украинская полиция переквалифицировала дело о самоубийстве мужчины в доме бывшего министра иностранных дел Украины Леонида Кожары в дело об умышленном убийстве. Об этом 22 февраля сообщила пресс-служба национальной полиции Украины.

Сообщается, что дело было переквалифицировано по соглашению с прокуратурой. В полиции не уверены, что мужчина именно покончил с собой. Вполне возможно что это было убийство, замаскированное под самоубийство.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в дома бывшего главы МИД Украины Кожары, который расположен в селе Чайки, нашли тело киевского предпринимателя Сергея Старицкого. Этот человек ранее возглавлял телеканал «Интер», а позднее компанию Atlantic Group.

Первоначальной версией было самоубийство. Известно, что в доме находились три человека: Старицкий и супруги Кожары.