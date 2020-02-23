Нур-Султан, , 09:13 — REGNUM В Казахстане семь участков автомобильных дорог были закрыты в связи с ухудшением погодных условий, сообщает 22 февраля пресс-служба акционерного общества «Национальная компания «Казавтожол».

Протяженность участков с ограниченным движением составила 973 км, сообщили в пресс-службе компании.

Для всех видов транспорта были перекрыты автомобильные дороги: Нур-Султан-Ерейментау-Шидерти, км. 16−235 (участок город Нур-Султан — поселок Шидерты); Алматы-Усть-Каменогорск, км. 971−1068, (участок село Калбатау — поселок К. Кайсенова); Караганда-Аягоз-Бугаз, км. 707−941 (участок город Аягоз — пов. с. Богас); Алма-Ата-Усть-Каменогорск, км. 780−967 (участок город Аягоз — село Калбатау); Усть-Каменогорск-Алтай-Рахмановские ключи, км. 7−66 (участок село Ушановское — пов. г. Серебрянск); Усть-Каменогорск-Шемонаиха-гр.РФ, км. 36−123 (участок село Предгорное — гр. РФ; Усть-Каменогорск-Риддер-гр.РФ, км. 15−105 (участок поселок Белоусовка — город Риддер).

В пресс-службе также сообщили, что круглосуточно на трассах Казахстана работает 567 единиц техники.

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