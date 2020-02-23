Казань, , 08:38 — REGNUM Восемь граждан России с крузиного лайнера Diamond Princess вернулись на родину. Об этом сообщили в секретариате вице-премьера России Татьяны Голиковой.

Напомним, что на лайнере Diamond Princess была зафиксирована вспышка коронавирса Covid-2019. Источником стал гражданин Китая, который во время круиза сходил на берег в Гонконге, где и заразился.

В итоге корабль был поставлен на карантин в японском порту Иокогама. Всего на борту корабля находились 3711 человек, включая 2666 гостей и 1045 членов команды. К вечеру 20 февраля коронавирус выявлен у 728 человек. Умерли два человека.

На корабле остаются менее двух тысяч человек. Часть людей после двухнедельного карантина выпустили, так как у них коронавируса не обнаружено.

На борту корабля были и российские граждане. Спецбортом МЧС России на родину решили вернуться только восемь из них. При этом у троих из них был вывлен коронавирус Сovid-2019.

Эвакуированные будут в течение 14 дней находится на карантине под медицинским наблюдением в Казани.

Голикова подчеркнула, что коронавирусная инфекция у трех заразившихся протекает в легкой форме без выраженных симптомов и осложнений. Их здоровью и здоровью членов их семей ничего не угрожает.