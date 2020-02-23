Сеул, , 07:38 — REGNUM В Южное Корее выявлено 123 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом информирует организация Центров по контролю и профилактике заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

Общее число инфицированных коронавирусом COVID-2019 в Южной Корее составило на данный момент 556 человек.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, число заражённых коронавирусом COVID-2019 составляло 433 человек.

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