Рим, , 07:13 — REGNUM Приостановка Шенгенского соглашения в связи со вспышкой инфекции коронавируса на настоящий момент времени была бы чрезмерна. Об этом заявил премьер-министр страны Джузеппе Конте после заседания совета министров.

Италия выступает за меры в рамках «гибкости и адекватности» возникшей ситуации. В стране считают, что в настоящее время нет необходимости для приостановки Шенгенского договора.

«Это драконовская мера, которая не соответствует потребностям итальянских граждан в области сдерживания заражения», — сказал Конте.

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, на экстренном заседании совета министров Италии был принят декрет содержащий перечень первоочередных мер по борьбе с коронавирусом разбранившимся на севере страны.

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