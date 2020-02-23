Рим, , 06:27 — REGNUM На экстренном заседании Совета министров Италии был принят декрет содержащий перечень первоочередных мер по борьбе с коронавирусом разбранившимся на севере страны. Об этом рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте журналистам по итогам заседания кабинета.

«Мы приняли законодательный декрет с мерами по сдерживанию и управлению эпидемиологической чрезвычайной ситуации», — заявил глава Правительства.

По его словам, декрет даст необходимые полномочия руководителям регионов, где были обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекцией.

При необходимости планируется устанавливать пропускные пункты, а также привлекать армию для локализации заразившихся.

«В зонах вспышки будут запрещены въезд и выезд, за исключением определённых исключений, которые будут оцениваться в каждом конкретном случае», — добавил премьер.

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, две смерти, 33 госпитализированных и 79 зараженных — такова картина распространения коронавируса в Италии.

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