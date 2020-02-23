Рим, 23 февраля 2020, 06:27 — REGNUM На экстренном заседании Совета министров Италии был принят декрет содержащий перечень первоочередных мер по борьбе с коронавирусом разбранившимся на севере страны. Об этом рассказал премьер-министр Италии Джузеппе Конте журналистам по итогам заседания кабинета.
По его словам, декрет даст необходимые полномочия руководителям регионов, где были обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекцией.
При необходимости планируется устанавливать пропускные пункты, а также привлекать армию для локализации заразившихся.
Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, две смерти, 33 госпитализированных и 79 зараженных — такова картина распространения коронавируса в Италии.
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