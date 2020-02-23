Москва, , 05:41 — REGNUM Дело об убийстве 17-летнего молодого человека, заступившегося за девушку в Челябинске, взяли на особый контроль в центральном аппарате СК РФ. Об этом рассказал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, передаёт пресс-служба ведомства.

«Бастрыкин поручил в рамках расследования установить не только все обстоятельства и участников преступления, но и причины и условия, ему способствовавшие», — говорится в сообщении.

Сообщается, что председатель СК РФ распорядился оказать семье убитого необходимую помощь и содействие в организации похорон. На данный момент по факту убийства возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан, принимается решение об его аресте.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, убитый в центре Челябинска 17-летний юноша бросился на помощь девушке.

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