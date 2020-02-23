Дамаск, , 05:10 — REGNUM Гуманитарная ситуация в Сирии после открытия трассы Дамаск — Алеппо заметно улучшилась. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв, передает ТАСС.

«После освобождения из-под контроля террористических группировок автотрассы М-5 впервые за восемь лет возобновилось прямое сообщение между городами Дамаск, Хама и Алеппо», — сказал Журавлёв.

Отмечается, что за прошедшие шесть дней после освобождения трассы по ней проехали более 150 тыс. мирных жителей, что улучшило гуманитарную ситуацию в стране.

Также сообщается, что за минувшие сутки ВС России успешно осуществили патрулирование по четырём маршрутам в провинциях Алеппо, Хасеке и Ракка.

Как сообщало 23 февраля ИА REGNUM, В САР за минувшие сутки произошло 25 обстрелов в четырёх провинциях страны — Алеппо, Латакии, Идлиба и Хамы.

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