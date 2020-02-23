Дамаск, , 04:38 — REGNUM В САР за минувшие сутки было зафиксировано 25 обстрелов. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Олег Журавлёв, передает RT.

Сообщается, что были обстреляны населённые пункты в четырёх провинциях страны — Алеппо, Латакии, Идлиба и Хамы.

Как сообщало 22 февраля ИА REGNUM, ВС Турции отчитались о нанесении ударов по позициям армии САР в Идлибской зоне дислокации.

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