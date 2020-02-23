Киев, 23 февраля 2020, 03:13 — REGNUM Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.
Во время протестной акции жителей Новых Санжар мужчина нецензурно выразился в адрес правоохранителей.
Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM правоохранители Полтавской области открыли два уголовных дела по факту участия в беспорядках.
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