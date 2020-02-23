Киев, , 03:13 — REGNUM Полтавчанин принес свои извинился перед полицейскими за публичные оскорбления, произнесенные им на протестной акции в Новых Санжарах. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции Украины.

Во время протестной акции жителей Новых Санжар мужчина нецензурно выразился в адрес правоохранителей.

«Бранные слова человек адресовал полицейскому — боевому офицеру, награжденному несколькими высокими наградами. Правонарушитель извинился за свое позорное поведение», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщало 21 февраля ИА REGNUM правоохранители Полтавской области открыли два уголовных дела по факту участия в беспорядках.

Читайте ранее в этом сюжете: На Украине по факту беспорядков из-за эвакуации из Китая открыли два дела