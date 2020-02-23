Москва, , 02:58 — REGNUM Стрельбой закончилось выяснение отношений между тремя мужчинами на северо-западе Москвы, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Москве.

Как удалось выяснить правоохранителям, в ходе конфликтной ситуации, возникшей между тремя мужчинами, один из ее участников применил травматическое оружие. Прибывшие на место происшествия медики выяснили, что полученные при стрельбе ранения не требуют госпитализации. Однако стационарного лечения потребовало состояние стрелявшего. С телесными повреждениями мужчина доставлен в больницу.

В причинах и обстоятельствах конфликта будет разбираться полиция.