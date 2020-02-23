Сан-Диего, США, , 01:00 — REGNUM При крушении пассажирского автобуса погибли три человека в округе Сан-Диего, в американском штате Калифорния, 18 — получили ранения, сообщает 22 февраля NBC News.

Как стало известно, чартерный автобус потерял управление около 10:35 утра в 96 км к северу от Сан-Диего. Автомобиль скатился по идущему к морю шоссе, несколько раз перевернувшись через борт.

В результате аварии три человека погибли. Еще 18 человек получили ранения, пострадавших доставили в клиники.

Частные автобусы часто используются для перевозки клиентов в местные казино, отмечает источник.