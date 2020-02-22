Багдад, , 23:12 — REGNUM В результате серии террористических актов в столице Ирака пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, телеканал Sky News Arabia.

По предварительным данным, в разных районах иракского города сработали почти одновременно семь взрывных устройств.

В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники специальных служб.

Ответственность за кровавые акции пока никто на себя не взял.

Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля в «зеленой зоне» Багдада, где размещаются дипломатические ведомства в том числе посольство США, прогремели несколько взрывов. В результате атаки ранения получили несколько человек.