Багдад, 22 февраля 2020, 23:12 — REGNUM В результате серии террористических актов в столице Ирака пострадали по меньшей мере 17 человек. Об этом сообщает в субботу, 22 февраля, телеканал Sky News Arabia.
По предварительным данным, в разных районах иракского города сработали почти одновременно семь взрывных устройств.
В настоящее время на месте происшествий работают сотрудники специальных служб.
Ответственность за кровавые акции пока никто на себя не взял.
Как передавало ИА REGNUM, 16 февраля в «зеленой зоне» Багдада, где размещаются дипломатические ведомства в том числе посольство США, прогремели несколько взрывов. В результате атаки ранения получили несколько человек.