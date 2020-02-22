Воронеж, , 22:48 — REGNUM Проверку по сообщениям о водителей кроссовера, устроившем стрельбу на улице Воронежа во время движения, начала прокуратура города, сообщил ИА REGNUM 22 февраля старший помощник прокуратуры региона Михаил Усов.

Ранее в соцсетях и в СМИ появились сообщения о том, что водитель Nissan Pathfinder, при движении по улице Шишкова, открыл стрельбу из пневматического оружия. По предварительным данным, стрелять он начал из-за того, что другой водитель не уступил ему дорогу. При этом, по словам очевидцев, об инциденте сообщили в правоохранительные органы, однако реакции не было.

«Прокуратурой города устанавливаются обстоятельства происшествия. В случае их подтверждения, будут приняты меры реагирования как к водителю, допустившему противоправные действия, так и к должностным лицам, проявившим бездействие», — уточнил представитель прокуратуры.

Отметим, что ГУ МВД по региону также начало проверку, водитель, открывший стрельбу, устанавливается.