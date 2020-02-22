Мехико, , 22:45 — REGNUM В Мексике пропали шесть человек, в том числе и 15-летняя гражданка Российской Федерации. Об этом сообщила в субботу, 22 февраля, газета El Universal со ссылкой на свои источники.

Инциденты произошли в штате Халиско.

«На этой неделе сообщалось об исчезновении в Халиско пяти подростков и 24-летней женщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что одна из несовершеннолетних является гражданкой России.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут поиски пропавших.

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