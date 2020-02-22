Тегеран, , 22:48 — REGNUM В Иране скончался пациент, у которого ранее диагностировали новой тип коронавируса COVID-19. Об этом 22 февраля сообщает IRNA со ссылкой на заявление губернатора иранской провинции Маркази Али Агазаде.

«Подтверждена смерть одного человека в провинции из-за коронавируса», — заявил глава провинции.

Напомним, ранее в министерстве здравоохранения Ирана сообщили о четырех умерших от инфекции, вызванной коронавирусом нового типа. Общее число зараженных COVID-19 в Исламской Республике достигает 18 человек.

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