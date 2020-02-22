Элиста, , 22:16 — REGNUM Пять человек погибли, двое получили ранения в результате автоаварии на территории Республики Калмыкия вечером 22 февраля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

Авария произошла около 19:40 на 25 километре автодороги «Комсомольский-Артезиан». На трассе лоб в лоб столкнулись автомобиль «Лада Приора», которым управлял житель Калмыкии, и ВАЗ-2110 под управлением жителя Республики Дагестан.

В результате аварии погибли водитель и пассажир «Лады Приора», а также трое пассажиров второй машины.

«Водитель и трехлетний пассажир госпитализированы в Черноземельскую районную больницу», — уточнили в МВД.

По факту аварии проводится проверка, полиция устанавливает личности погибших и пострадавших.