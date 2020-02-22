Лилль, Франция, , 22:14 — REGNUM Девять представителей «желтых жилетов», которые участвовали в акции протеста, задержали на севере Франции в субботу, 22 февраля. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на свои источники.

«Девять человек были арестованы и помещены под стражу в Лилле», — говорится в сообщении телеканала.

Отмечается, что между протестующими и правоохранительными органами произошла потасовка. По последним данным, в ходе этих столкновений получили легкие ранения трое полицейских.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине ноября 2018 года во Франции сторонники «желтых жилетов» стали устраивать манифестации. Участники акций критиковали власть за неэффективное управление страной, а также выступали против роста цен и налогов.

Читайте также: В Париже полицейские разогнали участников акции «желтых жилетов»