Херсон, Украина, , 21:26 — REGNUM Мощный взрыв произошел взрыв на АЗС на Украине. Об этом сообщил начальник главного управления ГосЧС Херсонской области Сергей Черный на странице в соцсети Facebook.

ЧП произошло в субботу, 22 февраля, в Херсонской области. По последним данным, в результате инцидента пострадали два человека.

«На пульт связи четвертой Государственной пожарно-спасательной части по охране Великоалександровского района поступила информация о взрыве емкости на АЗС», — отмечается в сообщении.

Известно, что на АЗС взорвалась емкость 10 куб. м. с парами газа и масла.

На мечте ЧП работают сотрудники специальных служб.

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